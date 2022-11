La Marcialonga Lauretana numero 46 nelle mani di Stefano Massimi e Azzurra Ilari

La 46°edizione della Marcialonga Lauretana ha chiuso i battenti con successo e nel pieno rispetto della tradizione grazie agli sforzi organizzativi della Nuova Podistica Loreto, in ricordo di Umberto Bruscoli, Vincenzo Greco, Stefano Falleroni, Orlando Morelli, Augusto e Massimo Arcangeletti.

Oltre alla gara competitiva di 10 chilometri, che ha radunato ai nastri di partenza oltre 300 iscritti da tutte le Marche e altre regioni (Abruzzo, Emilia Romagna e Veneto), la Marcialonga Lauretana ha posto in evidenza anche l’aspetto non competitivo con la passeggiata turistica di 3,5 chilometri e la minipodistica di 500 metri per esordienti che hanno raccolto un centinaio di adesioni tra adulti e bambini, in presenza del primo cittadino Moreno Pieroni e del vescovo di Loreto, Monsignor Fabio Dal Cin, che ha impartito una benedizione speciale a tutti gli atleti presenti e al pubblico.

Con il tracciato competitivo che includeva Porta Marina (zona di partenza e di arrivo), il passaggio in piazza di fronte alla Basilica, il giro intorno alle mura, le località di Villa Costantina e Montorso, sfiorando anche i confini del territorio comunale di Porto Recanati, Stefano Massimi della CUS Camerino ha impiegato 32’40” per arrivare da solo al traguardo e sbarazzarsi di Andrea Falasca Zamponi (Atletica Potenza Picena – 33’28”), Mattia Franchini (SEF Stamura Ancona – 35’33”), Federico Cariddi (Grottini Team Recanati – 35’39”) e Gianluca Quadroni (Grottini Team Recanati – 35’41”).

In ambito femminile, Azzurra Ilari (Grottini Team Recanati) ha messo il proprio sigillo personale col crono generale di 38’40”, più defilate Denise Tappatà (SEF Stamura Ancona – 39’58”), Laura Giordano (Silca Ultralite Vittorio Veneto – 41’21”), Francesca Bravi (Grottini Team Recanati – 43’12”) e Chiara Bertucci (Ellemme Athletic Team – 45’27”).

“Questa edizione numero 46 l’abbiamo portata a termine con estrema soddisfazione – spiega Gianpaolo Grottini a nome di tutto il comitato organizzatore della Nuova Podistica Loreto -, portandoci dietro il gradimento ed il richiamo non solo nei confronti della gran parte di tutte le associazioni podistiche marchigiane, ma anche da qualche compagine arrivate dell’Abruzzo, dell’Emilia Romagna e dal Veneto”.

Il video della Marcialonga Lauretana 2022 con il commento di Mario Giannini e le interviste all’interno della rubrica di atletica leggera “Starting Block” a questo link https://www.facebook.com/mario.giannini.31/videos/707530910796083

Classifiche complete a questo link https://www.fidal.it/risultati/2022/REG29905/Gara086.htm