La medaglia paralimpica Monica Contrafatto protagonista del talk di Luca Abete con gli studenti di Unicam

La sua è una storia di determinazione, di riscatto e di vittorie. Costruite ed ottenute oltre le difficoltà. Monica Contrafatto, atleta paralimpica della nazionale italiana, vincitrice di due medaglie di bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016 e Tokyo 2020 sui 100 metri piani, sarà l’ospite della quarta tappa del tour motivazionale #NonCiFermaNessuno che domani mattina vedrà Luca Abete, storico inviato di Striscia la Notizia, confrontarsi con gli studenti dell’Università di Camerino.

«Come rendere ordinario lo straordinario. Ecco la forza di Monica Contrafatto. La sua è una incredibile storia di resilienza, serendipità e forza, fisica e mentale – sottolinea Luca Abete -. Il destino l’ha messa di fronte ad una dura realtà nel pieno della sua gioventù. E lei ha reagito tirando fuori il meglio di sé da un dramma. Insomma, da una tempesta ha fatto sorgere il sole. Un esempio per tanti ragazzi italiani.».

Il talk con gli studenti di UniCam prenderà il via, in modalità virtuale, alle 10 di domani (13 aprile) e vedrà il coinvolgimento di tanti giovani, tra cui anche gli studenti dei Licei Varano di Camerino, dell’ITCG “Antinori” di Camerino e dell’IIS “Matteo Ricci” di Macerata.

In collegamento, con Luca Abete e Monica Contrafatto, ci sarà anche il rettore di Unicam, Claudio Pettinari.

#NonCiFermaNessuno è una campagna sociale nata nel 2014 con l’obiettivo di incoraggiare i giovani studenti italiani.

Il claim di questa edizione intorno al quale gli studenti porteranno le loro testimonianze e solleciteranno la discussione è “Alla scoperta della Serendipità!”: come trasformare un percorso avviato per caso da un imprevisto, in una strada che conduce alla soddisfazione personale.

L’iniziativa gode del patrocinio del Ministero per le Politiche Giovanili e della CRUI (Conferenza dei Rettori Universitari Italiani) e vanta, inoltre, la Medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.