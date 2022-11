“La microzonazione sismica delle Marche”, domani ad Ancona i 10 anni di attività raccolti in un volume

Si terrà domani (giovedì 1 dicembre), all’Auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona, una giornata di studio dedicata alla “Microzonazione sismica delle Marche”.

Promossa dalla Regione e da Anci Marche, verrà presentato il volume sulla microzonazione che racconta “dieci anni di esperienza condivisa”. Interverranno alcuni tra i massimi esperti italiani del settore, per fare il punto sul lavoro svolto, insieme ai vertici della protezione civile nazionale e regionale.

L’incontro si articolerà, dalle 9.00 alle 16.30, in due sessioni dedicate al quadro normativo e alle condizioni limite per l’emergenza. A seguito del terremoto dell’Aquila, è stato istituito il Fondo per la prevenzione del rischio sismico, che finanzia, tra le azioni di prevenzione non strutturale, gli studi di microzonazione sismica. Dal 2011 la Regione Marche promuove l’esecuzione di tali studi, sia tramite l’utilizzo dei fondi statali, sia destinando a tale scopo risorse proprie. Gli studi, articolati in 3 livelli di crescente approfondimento, così come previsto dalle linee guida nazionali, costituiscono un importante patrimonio conoscitivo. La loro esecuzione, attuata in collaborazione con i Comuni, ha contribuito alla crescita culturale e professionale dei professionisti e dei tecnici degli enti locali, in un ambito di grande rilevanza e peculiarmente multisciplinare. Il volume “La microzonazione sismica delle Marche – 10 anni di attività” ripercorre l’evoluzione degli studi di microzonazione in Italia, a partire dalle esperienze pionieristiche degli anni ’70 del Novecento fino all’attuazione sistematica avviata con la L. 77/2009. Viene quindi illustrata, nel dettaglio, l’esperienza marchigiana, per molti aspetti esemplare in ambito nazionale. Un capitolo specifico è dedicato all’analisi della Condizione limite per l’emergenza. Non mancano gli esempi applicativi e i riferimenti all’implementazione degli studi di microzonazione nell’ambito della ricostruzione post-sisma del 2016.