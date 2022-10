“La Misteriosa Camminata delle Streghe” arriva a Corinaldo con l’APS Per Terra

Corinaldo – Nella mattinata di domenica 30 Ottobre, l’associazione APS Per Terra si è impegnata a dare il proprio contributo in occasione della XXIII edizione di “Halloween – Festa delle Streghe”, nello spirito della collaborazione e del fare rete, mettendo a punto una interessante camminata, come sempre alla riscoperta del territorio, ma con l’aggiunta di ingredienti particolari in tema con la festa corinaldese che ha ormai raggiunto fama nazionale.

Sarete guidati in una piacevole passeggiata adatta a grandi e bambini, tra strade e sterrati con storie, aneddoti e racconti “stregati” tra folklore e riti di genti vicine e lontane. Animazioni lungo il percorso e momenti di riflessione.

L’escursione dal titolo “La Misteriosa Camminata delle Streghe”, è presente nell’applicazione “Per Terra” con tutte le informazioni necessarie per i partecipanti.

Per aderire è necessario scaricare detta applicazione prenotando con pochi, semplici passaggi.

Dopo i due anni di pausa forzata causa pandemia, la manifestazione Halloween di Corinaldo riprende con elementi della festa ormai consolidati e alcune novità di sicuro interesse, con un occhio particolare alle relazioni volte al territorio.

Presente tra i collaboratori anche l’ APS Per Terra che della promozione dei nostri luoghi e del legame con essi trae la sua ragione d’essere.

L’associazione Per Terra ha reso disponibile alla Pro Loco il proprio software per inserire all’interno della sua mappa eventi e punti di interesse della manifestazione, per facilitare il visitatore che, così, potrà avere sul proprio smartphone informazioni e indicazioni per godere al meglio degli spettacoli senza bisogno dell’utilizzo di volantini cartacei, in un ottica di un evento più sostenibili e “green”.