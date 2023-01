La Ottaviani di Recanati ospita la presentazione del libro “Donne di Valore”

Venerdì 20 gennaio la storica azienda Ottaviani S.p.A. di Recanati, ospita la presentazione del libro “Donne di Valore: storie di imprese di successo al femminile”.

Nel libro è raccontata anche l’esperienza dell’arch. Laura Ottaviani, Amministratrice Delegata dell’azienda OTTAVIANI S.p.A.,

leader nella produzione di gioielli e prodotti in metallo prezioso dal 1945.

‘La mia esperienza di imprenditrice – sottolinea Laura Ottaviani – che ha portato cambiamento e crescita, passa attraverso tanto coraggio, determinazione, responsabilità, entusiasmo e preparazione. È motivo di orgoglio poter essere di ispirazione ad altre donne.‘

Ospiti dell’evento sono l’autrice del libro Giuliana Salvucci, l’Assessore alla Cultura di Recanati Rita Soccio, la dottoressa Margherita Carlini, psicoterapeuta, criminologa forense e responsabile dello Sportello Antistalking presso il Centro Antiviolenza di Ancona e dello Sportello Antiviolenza di Recanati.

È questa un’occasione costruttiva per confrontarsi su tanti temi sensibili e di estrema attualità che hanno come protagoniste le donne.

In particolar modo si è posto l’accento sulle figure ispirazionali presenti e citate nel libro che possono incoraggiare molte donne ad avverare i propri sogni professionali, contro ogni forma di violenza superando anche gli stereotipi purtroppo ancora presenti nella nostra società.

‘Un grande piacere per la mia azienda ospitare un evento che mette al centro la donna – evidenzia Laura Ottaviani. Da sempre la mia famiglia ha offerto la stessa opportunità professionale agli uomini e alle donne, senza disparità di genere! È un messaggio importante da dare, perché non sempre è facile per una donna entrare e soprattutto rimanere nel mondo del lavoro!‘ L’azienda Ottaviani, da cui nasce l’attuale distretto argentiero marchigiano, è portabandiera del Made in Italy nel mondo con un marchio affermato e distribuito non solo in Italia ma su svariati mercati internazionali, e vanta una maggioranza di maestranze donne.

Illuminante l’intervento dell’assessore Rita Soccio sulle difficoltà di genere presenti anche nel mondo della politica, auspicando un cambiamento culturale profondo necessario.

Coinvolgente l’intervento della dottoressa Margherita Carlini che lotta quotidianamente e concretamente a fianco delle donne.

Giuliana Salvucci invece ha aperto un interessantissimo focus sull’importanza dell’indipendenza economica e finanziaria.

Sono inoltre intervenute l’avv. Cristina Parolisi da anni in prima linea nella difesa delle donne e dei minori, l’imprenditrice Elisabetta Pieragostini e l’avvocato Barbara Toce.

Un bellissimo momento di condivisione, incontro, crescita e cultura.