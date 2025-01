La Polizia denuncia un uomo per indebito utilizzo di carte di credito

Denunciato un 54enne ad Ancona

La Polizia di Stato ha denunciato all’Autorità giudiziaria di Ancona un cittadino italiano di 54 anni, responsabile del reato di indebito utilizzo di carte di pagamento e ricettazione. L’intervento è avvenuto presso la locale Stazione FF.SS., in seguito a una segnalazione ricevuta dalla sala operativa.

La dinamica dell’accaduto

Un cittadino anconetano di 23 anni ha denunciato l’utilizzo indebito della sua carta di debito, avvenuto il giorno precedente presso un’attività commerciale in piazza Rosselli. La vittima ha ricevuto un alert sul proprio telefono cellulare, che segnalava un utilizzo sospetto della carta. Ha inoltre fornito agli agenti una descrizione dettagliata dell’uomo, mostrando anche un video in cui si vedeva chiaramente il soggetto in azione.

L’intervento della Polizia

Dopo una breve perlustrazione nella zona, gli agenti hanno individuato il sospettato mentre stazionava sul marciapiede del piazzale della Libertà. Fermato e controllato, l’uomo aveva con sé la carta “Postepay Evolution” intestata alla vittima. Ulteriori accertamenti hanno confermato l’utilizzo indebito: da uno scontrino emesso da un’attività commerciale, è emerso che l’uomo aveva tentato poco prima un pagamento non andato a buon fine.

Le dichiarazioni del sospettato

L’uomo ha tentato di giustificarsi affermando di aver trovato la carta all’interno di un lettore ATM Postamat di piazza Rosselli e di averla usata solo per acquistare un toast presso un vicino esercizio commerciale.

Grazie alla pronta segnalazione della vittima e all’efficace intervento della Polizia di Stato, è stato possibile individuare il responsabile e recuperare la carta. L’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per i reati di indebito utilizzo di carte di pagamento e ricettazione.