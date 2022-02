La Scherma marchigiana brilla nelle gare di Fioretto e Sciabola a Bastia Umbra

Si è tenuta lo scorso week-end a Bastia Umbra, sulle 20 pedane dell’Umbria Fiere, la seconda prova Zonale di Qualificazione assoluti di Fioretto e Sciabola.

La prima giornata di gare è stata interamente dedicata alla prova di Fioretto femminile, con 71 atlete a contendersi i pass per il secondo appuntamento nazionale delle quattro specialità che si svolgerà tra un mese a Lucca, tappa fondamentale in vista dei tricolori di Courmayeur.

La vittoria è stata conquistata dalla portacolori del Centro Sportivo Esercito Lucia Tortellotti. La fiorettista, che si allena presso il Club Scherma Jesi, è salita sul gradino più alto del podio superando in finale con il punteggio di 15-9 Guia Di Russo dei Carabinieri.

10° classificata ex aequo Matilde Calvanese delle Fiamme Oro, anche lei seguita negli allenamenti dal Club di Jesi.

La gara di Fioretto maschile è stata, invece, protagonista sabato nel secondo giorno della Prova di Qualificazione Assoluti.

Erano 116 i fiorettisti in pedana, che si sono sfidati per conquistare il passaggio alla fase successiva.

Il 3° posto è stato conquistato da Raian Adoul del Club Scherma Ancona, fermato in semifinale per 15-12 da Federico Colamarco del Centro Sportivo Esercito, poi risultato vincitore del torneo.

Nella top-ten della classifica, anche numerosi altri iscritti ai club marchigiani:

6. Francesco Zechini (Club Scherma Ancona)

7. Marco Giacchetta (Club Scherma Ancona)

8. Andrea Nigosanti (Club Scherma Pesaro)

I qualificati alla fase nazionale, saranno comunicati nei prossimi giorni dalla FIS alla luce di risultati delle altre prove zonali.

Nessun atleta marchigiano ha, invece, preso parte alle gare di Sciabola femminile e maschile.

www.schermamarche.it