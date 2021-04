La Videx domani in campo con la Pallavolo Franco Tigano Palmi

Domani alle 18 la Videx scenderà il campo per Gara 1 degli ottavi playoff contro la Pallavolo Franco Tigano Palmi

Videx pronta al debutto. Domani (ore 18) tra le mura amiche il primo atto contro Palmi. Il conto alla rovescia sta per scadere e la banda di coach Ortenzi si appresta a scendere il campo per Gara 1 degli ottavi playoff contro la Pallavolo Franco Tigano Palmi. La compagine calabrese ha liquidato la SMI Roma con un doppio 3-0 senza appello ed è pronta a far visita a Vecchi e compagni a distanza di quasi un mese dall’ultimo incrocio in regular season che terminò con il 3-1 esterno in favore della Videx.

Sulla carta un confronto che volge chiaramente in favore della compagine grottese ma quando si scende in campo per giocarsi una posta così alta, in un momento così delicato della stagione, non esistono match scontati né avversari abbordabili. Le distanze dal punto di vista tecnico si assottigliano e le motivazioni acquistano un peso ancora maggiore, mettendo ogni pallone in bilico e rendendo incerto qualsiasi risultato. “Abbiamo impiegato la sosta con l’obiettivo di farci trovare il più possibile pronti a questa sfida – ha dichiarato il regista grottese Manuele Marchiani – Filtrano buone sensazioni all’interno del gruppo, siamo molto fiduciosi e non vediamo l’ora di metterci alla prova per dimostrare ancora una volta il nostro valore.”

La classifica del girone blu non esiste più. Si riparte da zero, alla pari, e questo conferisce inevitabilmente un’importanza ancora maggiore all’approccio col quale servirà scendere in campo: “Ciò che è stato fatto in regular season ormai non conta più nulla perché nei playoff ogni match è una storia a sé – ha aggiunto Marchiani -. Domani dovremo essere aggressivi sin dalle prime battute di gioco perché Palmi ha già riacquistato il ritmo partita ed è già ampiamente in clima playoff in virtù di due vittorie importanti su Roma che avranno sicuramente fatto crescere il morale e la fiducia per questo ottavo di finale. Sarà fondamentale per noi provare ad imporci fin da subito per far volgere la sfida a nostro favore.”