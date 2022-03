La Videx torna al PalaGrotta, domani c’è Belluno. Alle ore 16 la sfida valida per la decima giornata di ritorno.

Inizia la discesa, il lungo rettilineo finale della regular season 201/22. Tre settimane separano Grottazzolina dai playoff con un primo posto nel girone bianco e sei lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici, a dispetto di un calendario che riserverà proprio nelle ultime battute i big match con Prata e Pineto.

Bisogna procedere con ordine, coach Ortenzi lo ha ribadito nella recente trasferta a Montecchio Maggiore, e tenere i piedi ben piantati a terra in vista dell’avversario di domani per un match che vede Vecchi e compagni tornare ad esibirsi sul parquet di casa e riabbracciare finalmente il proprio pubblico. Per Leonardo Focosi la giusta atmosfera attorno ad un confronto da non prendere alla leggera: “Troveremo davanti a noi un avversario molto valido a dispetto dei recenti risultati negativi – ha dichiarato il centrale grottese – E’ vero che viene da tre sconfitte consecutive ma proprio per questo si presenterà al palas con grande voglia di riscatto e le giuste motivazioni per provare a cambiare marcia. Dovremo imporre un alto ritmo di gioco fin dalle prime battute per evitare sorprese e poter contare sul nostro pubblico ci offrirà sicuramente un aiuto fondamentale in questo senso.”

Continuare a macinare punti per mantenere il primato e rincorrere un altro obiettivo stagionale: “Il primo posto nel girone sarà fondamentale in ottica playoff ma non scordiamoci che in palio c’è anche un posto per la Supercoppa di A3 – ha proseguito Focosi – E’ un appuntamento al quale non vogliamo mancare perciò servirà fare risultato domani per mettere un altro tassello importante sulla nostra rincorsa.”