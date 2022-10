La Videx Yuasa rischia il colpaccio ma la BCC passa al tie break

Dopo ormai quattro mesi e mezzo da quel 26 Maggio, che ha regalato alla Videx Yuasa la promozione in Serie A2, finalmente è arrivato il giorno, per i ragazzi di coach Massimiliano Ortenzi, dell’esordio in serie cadetta; ospite di questa prima giornata al PalaGrotta un osso duro come la BCC Castellana Grotte di coach Cannestracci nelle cui fila militano giocatori come Marchisio, ex libero pluriscudettato della Cucine Lube Civitanova, l’opposto Theo Lopes ed altri giocatori di lunga militanza nella categoria. La formazione di coach Massimiliano Ortenzi arriva a questo esordio in situazione di emergenza con Bonacic ancora impegnato in nazionale, Giorgini indisponibile e Mandolini ancora fermo in panchina per onor di firma ma i ragazzi scesi in campo contro la BCC hanno onorato il match lasciandosi sfuggire la vittoria dopo 2 ore di un’epica battaglia.

LE FORMAZIONI – Coach Cannestracci si presenta al PalaGrotta schierando in avvio Jukoski in palleggio, Theo Lopes in diagonale, Di Silvestre e Tiozzo in banda, Zamagni e Presta al centro, Marchisio nel ruolo di libero; dall’altra parte della rete coach Ortenzi risponde con Marchiani in cabina di regia, Breuning opposto, capitan Vecchi e Ferrini schiacciatori ricevitori, Cubito e Focosi centrali con Romiti a comandare le operazioni di seconda linea.

LA CRONACA – Il primo servizio della stagione è in mano a Riccardo Vecchi mentre la BCC sfrutta un’indecisione in ricostruzione della Videx Yuasa per aggiudicarsi il primissimo scambio dell’anno; i ragazzi di coach Ortenzi sentono un po’ l’emozione per l’esordio ma l’ace di Ferrini fa esplodere l’entusiasmo del PalaGrotta per il 5-4. Castellana Grotte è una squadra quadrata ed esperta della categoria ed è brava a ribaltare immediatamente la situazione passando avanti grazie ad un muro di Zamagni (5-7); l’ace di Marchiani tiene in scia i padroni di casa (8-9) ma la BCC spinge sull’acceleratore e sfrutta un altro block per scappare sull’8-12 costringendo coach Ortenzi a chiamare timeout. Al rientro in campo una sassata di Breuning ed il buon turno al servizio di Vecchi rimette in carreggiata la Videx Yuasa (11-12) che poi, dopo un gran muro del proprio regista su Di Silvestre, agguanta la parità a quota 15; il primo tempo out di Zamagni ed un grandissimo attacco di Breuning permettono ai grottesi di guadagnare un break di vantaggio (19-17) ma, ancora una volta, è il muro della Bcc a riportare il set in perfetta parità (22-22). Spettacolare l’azione successiva con Romiti che recupera un pallone impossibile sopra i rotor pubblicitari regalando a Ferrini un cioccolatino che permette alla Videx Yuasa di rimettere il naso avanti 23-22; si arriva quindi in volata: l’attacco in rete di Zamagni regala il set point a Grottazzolina (24-22), Di Silvestre annulla la prima possibilità per chiudere ai padroni di casa ma il servizio lungo di Theo Lopes fa gioire tutto il PalaGrotta per il 25-23 che pone fine alla prima frazione.

Al cambio di campo parte forte la BCC Castellana Grotte che si porta sullo 0-4 sfruttando anche un bell’attacco di Theo Lopes; la conclusione di prima intenzione di Marchiani fa recuperare un break alla Videx Yuasa (3-5) ma gli ospiti fan sentire ancora forte il proprio muro (ne saranno addirittura 10 a fine periodo) e son infatti altri tre punti in questo fondamentale a regalare il 6-13 ai pugliesi. La Videx Yuasa prova soluzioni alternative senza però riuscire a cambiare l’inerzia del set con gli ospiti che ne approfittano per allungare così ulteriormente sull’8-17; Breuning, con un suo ace, prova a suonare la carica (10-17) ma ormai il parziale è in mano a Castellana Grotte che lo fa suo con il punteggio di 15-25, dopo un altro muro portato stavolta da Theo Lopes, riportando così il match in perfetto equilibrio.

E’ un altro block di Theo Lopes ad aprire il terzo periodo regalando ai suoi compagni lo 0-2 iniziale; anche la Videx Yuasa finalmente prova ad alzare il proprio di muro ed è uno di Bartolucci a consentire ai padroni di casa di riportarsi sul -1 (9-10). Due successivi errori dei ragazzi di coach Ortenzi, sommati a l’ennesimo block Di Silvestre ed all’ace di Presta, permettono agli ospiti di volare sul 9-14 con Di Silvestre che non si fa valere solo nei suoi muri ma anche al servizio dove tira fuori dal cilindro l’ace che vale l’11-18. L’attacco della Videx Yuasa va sbattere per l’infinitesima volta col muro di Castellana che poi allunga ancora sull’11-21 dopo un altro punto al servizio di Di Silvestre; ormai anche la terza frazione è in dirittura d’arrivo ed i ragazzi di coach Cannestracci possono amministrare il vantaggio acquisito aggiudicandosi il parziale 16-25 terminato con un altro punto dai nove metri portato stavolta da Tiozzo.

La Videx Yuasa rientra in campo con coraggio e, sospinta dai propri tifosi, si porta subito avanti 3-1 ma una conclusione dei grottesi, giudicata out dagli arbitri, consente alla BCC di impattare subito a quota 4; il PalaGrotta diventa una bolgia ed i padroni di casa provano a buttare il cuore oltre l’ostacolo con una bordata di Breuning ed un muro di Cubito che costringono coach Cannestracci a chiamare la sospensione tecnica sul 10-7 in favore di Grotta. Alla ripresa del gioco Cubito ferma ancora Theo Lopes (11-7) mentre Ferrini spazzola sulle mani del muro pugliese per il 12-8; si accende l’opposto della Videx Yuasa, Rasmus Bruening Nielsen, che, da posto uno, regala ai suoi il 15-10 mentre, ancora una volta Romiti, si arrampica sui rotor pubblicitari per confezionare un altro cioccolatino, stavolta a capitan Vecchi, per il punto che vale il 16-11. L’ace di Marchiani ed un’invasione di Castellana Grotte fan scappare i padroni di casa sul 18-11, Ferrini lancia la Videx Yuasa sul 20-14 mentre l’ace di Bartolucci fa esplodere nuovamente il PalaGrotta per il 21-14. I grottesi vanno avanti sulle ali dell’entusiasmo: la palla arrampichina di capitan Vecchi vale il 22-14, un altro muro di Cubito il 23-14 mentre un’altra sassata di Breuning pone fine al quarto parziale 25-15 spedendo le due formazioni direttamente al tie-break.

E’ ancora l’opposto danese della Videx Yuasa ad aprire l’ultima frazione (1-0) con il suo pari ruolo pugliese a rispondere dall’altra parte del campo siglando prima il pareggio e poi il sorpasso (1-2); gli ospiti issano nuovamente il proprio muro (ne saranno 21 alla fine) per il punto del 2-4 ma Cubito restituisce immediatamente il block riportando in scia Grotta (3-4). L’errore in attacco dei ragazzi di Ortenzi manda gli ospiti sul 3-6 costringendo il coach della Videx Yuasa a fermare il gioco ma al rientro in campo l’ace di Zamagni ed il muro di Jukoski permettono alla BCC di cambiare campo avanti 3-8; prova ad avvicinarsi Grottazzolina, sfruttando anche tre errori avversari (7-9), mentre è ancora una volta Breuning a far gioire il PalaGrotta per il punto che vale il -1 (8-9). Castellana Grotte spara nuovamente out il proprio attacco (9-9) mentre Theo Lopes si carica la propria squadra sulle spalle siglando prima il 9-10 e poi il 10-11; si gioca ormai punto su punto: Breuning non riesce a portare avanti i suoi e si fa murare da Di Silvestre (11-12) ma nell’azione successiva abbatte letteralmente Jukoski per la nuova parità a quota 12. Il finale è vietato ai deboli di cuore: Theo Lopes firma il 12-13 e poi passa in mezzo al muro di Grotta portando i suoi sul 12-14; ci pensa ancora Breuning ad accorciare le distanze (13-14) ma la parallela di Di Silvestre chiude il tie-break 13-15 regalando così la vittoria alla BCC Castellana Grotte.

Oltre due ore giocate in maniera epica dalle due formazioni in campo han fatto letteralmente emozionare il pubblico accorso al PalaGrotta; nonostante l’emergenza, e nonostante i 21 muri messi assegno dalla BCC, i leoni della Videx Yuasa hanno lottato con le unghie e con i denti riuscendo quasi a firmare il colpaccio alla prima di campionato. Sarà un campionato lunghissimo e, soprattutto, sarà vietato perdersi ogni partita di questi ragazzi che, siamo sicurissimi, continueranno a regalarci altre grandissime sfide come quella contro Castellana Grotte. Il prossimo impegno vedrà i ragazzi di coach Ortenzi viaggiare verso Vibo Valentia per affrontare, Domenica prossima alle ore 18:00, la Tonno Callipo Calabria ossia la più seria candidata alla vittoria finale di questo avvincente torneo.

IL TABELLINO: VIDEX YUASA GROTTAZZOLINA – BCC CASTELLANA GROTTE 2-3

VIDEX YUASA GROTTAZZOLINA: Cubito 4, Vecchi 7, Focosi 3, Pison ne, Bartolucci 8, Breuning 28, Ferrini 10, Mandolini ne, Marchiani 4, Leli ne, Romiti (L1) 33% (12% perf). All. Ortenzi All2. Minnoni

BCC CASTELLANA GROTTE: Zamagni 8, Sportelli ne, Marchisio (L1) 38% ( 25% perf), Tiozzo 15, Presta 13, Cattaneo, Longo, Di Silvestre 14, De Santis ne, Lopes Nery 23, Carelli ne, Jukoski 3, Ndrecaj ne. All. Cannestracci All2. Barbone

PARZIALI: 25 – 23 (25’); 15 – 25 (22’); 16 – 25 (22’); 25 – 15 (24’); 13 – 15 (22’)

NOTE: Castellana Grotte 19 errori in battuta, 8 ace, 21 muri vincenti, 36% in ricezione (22% perf), 49% in attacco. Grottazzolina: 14 errori in battuta, 7 ace, 9 muri vincenti, 40% in ricezione (19% perf), 42% in attacco.