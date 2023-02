L’Accademia d’Arte Lirica torna a Filottrano con “Opera che Passione”

Domenica 12 febbraio alle ore 16.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Filottrano, i solisti dell’Accademia d’Arte Lirica e la pianista Mirca Rosciani propongono “Opera che Passione”: un concerto in collaborazione con l’Unitre di Filottrano, in un rapporto che si è sempre più rinsaldato nel corso degli anni.

IL programma affascinante offre grandi pagine d’opera di Rossini (Il Barbiere di Siviglia), Donizetti (Lucrezia Borgia), Verdi (Un ballo in maschera, Macbeth, Rigoletto), Bizet (Carmen), Puccini (Tosca e La Bohème).

Provengono da Georgia, Russia, Sri Lanka e Uzbekistan i giovani allievi dell’istituzione osimana, e sono i soprani Chrisni Mendis e Ketevan Urumashvili, il mezzosoprano Tamari Kirakosova, il tenore Sergei Radchenko e il baritono Akilbek Piyazov.

L’Accademia d’Arte Lirica di Osimo è stata fondata nel 1979. Cura il perfezionamento nel canto di giovani talenti provenienti da tutto il mondo, sotto la guida di docenti d’indiscussa fama. In questi quaranta anni è stata frequentata da giovani provenienti da circa cinquanta nazioni, molti dei quali hanno intrapreso una carriera internazionale. Per questo l’Accademia è considerata all’estero un punto di riferimento per l’approfondimento della vocalità italiana.

