Ladra seriale arrestata a Senigallia dalla Polizia

Nel pomeriggio di ieri gli agenti della Squadra Volante in servizio al Commissariato di P.S. di Senigallia intervenivano presso il centro commerciale del Cesano poiché veniva segnalata la presenza di una donna sospetta che si aggirava tra gli scaffali, della quale venivano fornite le descrizioni.

I poliziotti immediatamente giungevano sul luogo segnalato e, entrando all’interno della galleria, notavano la donna, appena uscita dal supermercato, che teneva una borsa tra le mani e dunque la sottoponevano al controllo.

La donna, 40enne originaria dell’est-europa, si mostrava piuttosto restia al controllo dicendo di andare di fretta ma i poliziotti, dopo averla identificata, sottoponevano al controllo il contenuto della borsa ove venivano trovati diversi oggetti, per lo più piccoli elettrodomestici da cucina, ma dei quali la donna non riusciva a fornire alcun documento di avvenuto pagamento.

Con il supporto del personale della vigilanza interna, si effettuava l’accertamento da cui emergeva che la donna si era impossessata del materiale ritrovatole, al quale aveva asportato i sistemi di sicurezza, riponendoli poi nella borsa e per poi allontanarsi. Effettivamente, pur transitando per le casse, non risultava alcun pagamento della merce.

La donna- che risultava, tra l’altro, essersi resa responsabile di numerosi episodi analoghi per i quali in passato era già stata sia arrestata che condannata- veniva dichiarata in stato di arresto e gli agenti provvedevano a restituire i beni rubati all’avente diritto.

L’arrestata veniva posta a disposizione dell’A.G. e nella mattinata odierna si teneva l’udienza presso il Tribunale di Ancona che provvedeva a convalidare l’arresto operato dagli agenti del Commissariato di P.S., applicando nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Infine, considerando che la donna è residente fuori provincia, nei confronti della stessa è stato avviato il procedimento per il divieto nel territorio del comune di Senigallia per anni tre.

