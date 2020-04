Ladro in un supermercato pizzicato dalle telecamere

E’ stato identificato dalla Polizia di Stato il ladro che, circa due mesi fa, aveva borseggiato una donna a San Benedetto del Tronto, intenta con la nipote a fare compere al mercato settimanale. Lui, un 40 originario del Marocco, aveva adocchiato la vittima, una 70enne di Grottammare, mentre passeggiava tra i banchini, molto affollati quel giorno in cui del virus non se ne parlava. Il furto è avvenuto sul viale Moretti vicino a una gioielleria, quando a un certo punto lei ha sentito una spinta alle spalle e, subito dopo, si è accorta che l’uomo aveva appena sfilato dalla sua borsa il portafoglio, dandosi a gambe levate. La donna ha iniziato a urlare e il malvivente, per paura di essere bloccato da qualcuno dei presenti, ha buttato per terra il maltolto convinto che nessuno più si sarebbe occupato del caso.

Ma ha fatto male i suoi conti, poiché la donna e il marito hanno raccontato i fatti al Commissariato di San Benedetto del Tronto, ove i poliziotti si sono messi subito all’opera, raccogliendo una serie di testimonianze e acquisendo le immagini registrate dalle telecamere installate in quella zona dal comune a da un negoziante.

Gli investigatori già dai primi fotogrammi hanno avuto un guizzo, intravedendo nelle sembianze di quell’uomo con il giaccone scuro ripreso di spalle la stessa persona arrestata da loro agli inizi di marzo vicino alla stazione ferroviaria. Quel giorno lui strattonò il direttore di un supermercato di via Roma per fuggire con una bottiglia di Jonny Walker presa a scrocco dagli scaffali. L’intuito dei poliziotti è stato confermato da una telecamera che ha ripreso in faccia il ladro che, a quel punto, è stato riconosciuto. Lo straniero è ancora recluso nel carcere di Marino del Tronto e dovrà dare conto del nuovo misfatto alla Procura di Ascoli Piceno, a cui la squadra di polizia giudiziaria del Commissariato ha già inoltrato un dossier.