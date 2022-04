Lanciavano mobili da stabile ex Telecom, denunciati i quattro ragazzi

Bravata che poteva avere conseguenze peggiori quella commessa da quattro ragazzi in provincia di Ancona.

Quattro minorenni tra i 13 e i 15 anni sono stati sorpresi dalla polizia ad Ancona a gettare mobili da uno stabile abbandonato che in passato ospitava una sede Telecom.

E’ avvenuto verso le 17.30 quando una Volante della Questura è intervenuta in via Miglioli perché qualcuno stava lanciando mobili (scrivanie e sedie) dall’ultimo piano.

Arrivati sul posto i quattro ragazzini sono stati identificati e sono stati convocati i genitori allo scopo di riaffidarli agli esercenti la potestà genitoriale. Al momento, fa sapere la Questura, non sono previste altre conseguenze per loro, ferma restando la possibilità per la proprietà dell’immobile di sporgere denuncia