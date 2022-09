L’arte del ferro battuto al centro di una conferenza a Ripatransone

Sabato 17 settembre 2022 alle ore 21.00 è in programma al Teatro Mercantini di Ripatransone una conferenza dedicata all’arte del ferro battuto. L’artigiano ascolano Stefano Pontani, prestigioso maestro di questa antica lavorazione, effettuerà una disamina sui grandi esperti del passato che hanno caratterizzato la zona dell’ascolano, da Francesco Tartufoli a Fiorentino e Gaetano Cellini.

Particolare attenzione verrà posta alla ringhiera in ferro battuto che orna il Palazzo Massi – Mauri (ora Capocasa) realizzata proprio dal maestro ferraio ascolano Francesco Tartufoli nel 1792: si tratta di un vero capolavoro, ordinato da Giacomo Massi di Ripatransone in occasione del fastoso matrimonio del figlio Luca Antonio.

Un tuffo indietro nel passato per conoscere l’arte, la storia e le curiosità legate al ferro battuto, ma soprattutto per riscoprire i valori fondanti di questa preziosa lavorazione.

