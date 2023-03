Lavori, strada statale 76 chiusa tra Fabriano e Borgo Tufico per lavori

Per consentire l’esecuzione di un intervento di ripristino localizzato del corpo stradale, da lunedì 13 marzo la strada statale 76 “della Val d’Esino” sarà temporaneamente chiusa in direzione Ancona tra gli svincoli di Fabriano Est e Borgo Tufico.

Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Fabriano Est e rientro allo svincolo successivo.

Il completamento è previsto entro venerdì 17 marzo.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.