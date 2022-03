Le iniziative della Polizia a Senigallia contro la violenza sulle donne

Durante la settimana coincidente con la festa della donna del 8 marzo, la Polizia di Stato, anche sul territorio del comune di Senigallia, è stata impegnata in una serie di iniziative dirette a sensibilizzare la cittadinanza sulle questioni che attengono alle forme di violenza sulle donne ed a tutte le azioni di prevenzione e contrasto che bisogna mettere in atto.

In questo ambito il personale del Commissariato di P.S. ha provveduto a fornire una serie di indicazioni e consigli anche nel corso degli incontri tenutisi con gli studenti degli istituti cittadini ai quali sono stati comunicati i dati sul numero delle violenze di genere e la gravità delle conseguenze sia sotto il profilo psicologico che fisico a carico delle vittime di violenza.

Nel corso di tali incontri sono stai altresì distribuite le brochure appositamente predisposte dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza nell’ambito della campagna “questo non è amore” che ormai da anni vede impegnata la Polizia in un’attività di capillare informazione e formazione della cittadinanza.

La brochure fornisce una serie di numeri utili da contattare in caso si diventi vittima di violenza ed una serie di informazioni su come affrontare la situazione e degli enti da contattare; elenca, altresì, gli strumenti di tutela predisposti, tra i quali il provvedimento dell’Ammonimento che viene emesso dal Questore a carico dell’autore delle violenze, anche solo di tipo psicologico, e che non si siano ancora tramutati in fatti di rilievo penale.

Tali brochure sono state distribuite ai cittadini ed inoltre, nell’ambito delle attività di rete avviate per un più efficace intervento in ipotesi di violenza contro le donne, sono state fornite alle alcune strutture sanitarie ed anche allo Sportello Donna, di recente istituzione da parte del Comune di Senigallia.