“Le MARCHE”, la Regione edita un periodico istituzionale

“Le Marche, sfida accettata: la Regione al lavoro per ricostruire una comunità coesa”. È il filo conduttore del primo numero del nuovo periodico istituzionale della Regione, un nuovo strumento per fare informazione e raccontare ai cittadini sfide, progettualità, obiettivi per il futuro della regione. La testata “Le MARCHE”, a periodicità trimestrale, è redatta dall’Ufficio stampa della Regione (direttore responsabile Renzo Pincini) e sarà disponibile in formato digitale sul sito dell’ente, all’indirizzo www.regione.marche.it/lemarchedaleggere, e in formato cartaceo. Lo scatto di copertina, uno dei tanti meravigliosi borghi marchigiani circondato da un paesaggio mozzafiato, introduce il tema portante del primo numero: il rilancio e lo sviluppo dell’intero territorio regionale, con le sue mille sfaccettature, attraverso una visione complessiva che sappia esaltarne eccellenze e peculiarità. La rivista ospita articoli sui numerosi settori regionali di competenza e sui grandi eventi espositivi in programma sul territorio. Il periodico “Le MARCHE” è consultabile e scaricabile on-line su www.regione.marche.it. La versione cartacea può essere richiesta a [email protected]

