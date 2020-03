Le principali caratteristiche dei bonus benvenuto

La rete ha reso più semplice il betting online, offrendo la possibilità di piazzare delle scommesse e di giocare nelle sale gioco virtuali. Creando un conto di gioco in pochi minuti si avrà accesso a piattaforme tecnologiche di ultima generazione, perfettamente compatibili sia con il pc che con smartphone e tablet.

Chiunque sia interessato a sfruttare i vantaggi della rete dovrebbe dedicare del tempo ad analizzare le diverse opportunità di gioco. Un consiglio che viene dato agli amanti dell’azzardo e delle scommesse è scoprire i nuovi bonus di benvenuto, con i quali si potrà ricevere del denaro extra direttamente sul conto di gioco.

Cos’è e come funziona il bonus di benvenuto

Il bonus di benvenuto è un incentivo economico che viene proposto a tutti i nuovi clienti che creeranno un account su una piattaforma di gioco. In Italia ci sono diverse società che operano nel settore delle scommesse e dell’azzardo e quasi tutte queste presentano tra i benefici un bonus per i nuovi iscritti.

Le caratteristiche del bonus variano a seconda della piattaforma alla quale ci si iscrive. Nella maggior parte dei casi il bonus viene assegnato a tutti i nuovi iscritti, senza chiedere loro un deposito iniziale. Questo significa che le prime scommesse e giocate potranno essere effettuate sfruttando i soldi ricevuti in omaggio, senza dover utilizzare il proprio denaro.

Altre piattaforme assegnano invece il bonus iniziale dopo che il giocatore ha effettuato la prima operazione. Questo significa che sarà necessario un primo deposito, senza il bisogno però di versare una cifra minima. L’ultima alternativa è il bonus assegnato a seguito di un deposito iniziale minimo, che varia a seconda della società scelta.

Sebbene il denaro assegnato con il bonus sia denaro vero, va sottolineato che non è possibile effettuare un prelievo immediato. Al cliente viene infatti chiesto di generare uno specifico volume di gioco prima di poter prelevare il bonus. Nella maggior parte dei casi il bonus dovrà essere giocato per intero prima di poter effettuare il prelievo, ad esempio se si riceve una somma extra pari a venti euro si dovranno effettuare delle puntate per almeno venti euro prima di poter prelevare.

Perché questo bonus è vantaggioso?

Il vantaggio deriva dalla possibilità di avere a disposizione più denaro. Sul conto dei giocatori saranno infatti caricati dei soldi che potranno poi essere liberamente utilizzati per le attività online, sia per le scommesse sportive che per i giochi dei casinò digitali.

Con il bonus si avrà dunque l’opportunità di sfidare la sorte a costo zero: nel caso in cui la partita dovesse andare male, la sconfitta non andrebbe ad incidere sul capitale del giocatore, perché a ridursi sarebbe la somma ricevuta con il bonus.

Questo incentivo risulta vantaggioso non solo per il cliente, ma anche per le società online. Il bonus le aiuta infatti ad attirare nuovi giocatori, per incrementare il numero totale di iscritti e di conseguenza il fatturato generato ogni anno. I casinò online e le società di scommesse virtuali sono in crescita anche grazie a queste strategie economiche che creano vantaggi sia per loro che per i clienti.