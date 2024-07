Le volanti del mare iniziano il pattugliamento delle coste doriche

È stato avviato ieri il progetto “Estate insieme in sicurezza” dalla Questura di Ancona per la stagione estiva 2024.

L’iniziativa mira a migliorare la convivenza civile e a garantire un vivere ordinato nelle comunità costiere della provincia di Ancona durante l’estate.

Le attività si concentrano sul regolare svolgimento delle manifestazioni pubbliche e sulle attività ludiche che caratterizzano la vita sociale nei comuni rivieraschi.

In collaborazione con le Associazioni di categoria degli stabilimenti balneari, sono state avviate intese per organizzare attività di prossimità direttamente presso gli stabilimenti, promuovendo un ambiente sicuro e accogliente per tutti.

La Polizia di Stato ha avviato il controllo della fascia costiera di Ancona con le volanti del mare e le moto d’acqua, pilotate dagli agenti della Questura.

Questo servizio, voluto fortemente dal Questore Cesare Capocasa, mira a prevenire comportamenti illeciti che potrebbero mettere a rischio bagnanti e diportisti lungo le coste anconetane.

Le moto d’acqua, dotate di una potenza di 180 cavalli e un motore da 1.800 c.c. con propulsione a idrogetto che raggiunge i 60 nodi (circa 100 km/h), permetteranno interventi rapidi anche in acque poco profonde, dove le imbarcazioni tradizionali non possono accedere.

Ogni giorno, gli agenti pattuglieranno la costa da Senigallia fino a Numana per promuovere comportamenti sicuri in mare e intervenire prontamente in caso di necessità, a tutela di natanti, turisti e residenti che affollano le spiagge.

La presenza delle moto d’acqua anche quest’anno rafforza l’impegno della Polizia di Stato nella promozione di una sicurezza partecipata, sottolineando il ruolo quotidiano delle forze dell’ordine nella tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza delle persone.