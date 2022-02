Legacoop Marche, l’associazione di cooperative punta sui territori e riapre sedi locali

Ancona – Legacoop Marche diffonde i suoi servizi sul territorio regionale attraverso accordi con diversi studi di professionisti, dislocati su tutte le province marchigiane, per realizzare attività di informazione e promozione per la costituzione di nuove cooperative e offrire alle associate consulenze sul lavoro, fiscali, contabili amministrative e societarie.

L’accordo intende promuovere i principi e i valori affermati da Legacoop, attraverso attività svolte nel rispetto del codice etico e delle finalità dello Statuto.

Il succedersi delle crisi degli ultimi anni, l’indebolimento del sistema della partecipazione e della rappresentanza in tutte le sue forme, la progressiva riduzione dell’azione pubblica nei servizi essenziali e la spinta continua e destabilizzante dell’innovazione tecnologica e digitale, sono elementi che mettono sotto pressione le nostre comunità minandone la coesione sociale. È per questo che Legacoop Marche vuole offrire un segno di vicinanza e metterci a disposizione di tutti coloro che hanno progetti candidati a offrire soluzioni e risposte ai tanti bisogni che oggi non trovano soddisfazione, creando ricchezza per loro e il territorio.

Uno dei punti strategici della presenza di Legacoop Marche nei territori sarà a Pagliare del Tronto in “Spazio Abilita” lo spazio di coworking della cooperativa sociale Abilita, nostra associata. La sede territoriale sarà aperta a tutti, due volte a settimana, per confrontarsi con l’esperienza e la competenza di Legacoop.

Spazio Abilita è uno spazio attrezzato per ospitare giovani, professionisti, cooperative, associazioni e organizzazioni. Un luogo nel quale sviluppare modelli di imprenditorialità, generare valore economico e promuovere la sostenibilità in tutte le sue forme. Un servizio a disposizione della comunità dove incontrarsi, lavorare, condividere e far nascere nuove progettualità.

“La nostra associazione si propone come partner strategico che si affianca alle cooperative – afferma il presidente di Legacoop Marche, Gianfranco Alleruzzo -, per questo lavoriamo al potenziamento dei servizi offerti aprendo, su tutti i territori provinciali, punti di riferimento per moltiplicare le opportunità di sviluppo per le nostre cooperative”.