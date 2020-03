Legacoop, raccolta per gli ospedali di Marche Nord

Il Comitato provinciale di Legacoop Marche di Pesaro Urbino aderisce alle raccolte fondi solidali per le strutture sanitarie della provincia di Pesaro e Urbino. Due le azioni di solidarietà interessate: quella lanciata dall’associazione “Insieme per Marche nord” per l’ospedale Marche nord di Pesaro e quella promossa dalla Pro Loco di Pieve di Cagna per l’ospedale di Urbino. Entrambe le strutture sono in emergenza in questi giorni per la diffusione del coronavirus. Le due raccolte fondi hanno lo scopo di acquistare ventilatori per la respirazione e la strumentazione necessaria per la terapia intensiva.

Il presidente del Comitato provinciale di Legacoop Marche di Pesaro Urbino, Nicola Denti, ha invitato, con una lettera, le cooperative che aderiscono all’associazione, a partecipare alle due iniziative di solidarietà.

“Legacoop Pesaro Urbino oggi è vicina alle cooperative, alle socie e ai soci per fare tutto il possibile, per superare al meglio questa emergenza e ripartire – scrive Denti -, siamo parte delle comunità in cui siamo cresciuti e che abbiamo aiutato a crescere. Insieme stiamo affrontando questa emergenza sanitaria che tante difficoltà e problemi ci sta creando. Come cooperazione e come singoli possiamo fare qualcosa di concreto per contrastare la grave situazione che stanno affrontando i nostri territori. Le cooperative ci sono”.