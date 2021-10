Liberi nel Vento, con il Trofeo Carpaneda si chiude la stagione agonistica 2021

Si conclude con un bel secondo posto di Giancarlo Mariani la stagione agonistica 2021 della Liberi nel Vento.

L’atleta di casa ha partecipato insieme a Federico Burini e Giorgio Curzi all’ultima regata del calendario della classe 2.4mR. Regata che è stata vinta dal vice-campione europeo Antonio Squizzato che aveva vinto la regata “Trofeo Sandro Ricci – Trofeo Rotary di Fermo Memorial Francesco Raccamadoro” organizzata a Porto San Giorgio a metà Luglio.

Con la partecipazione ad inizio Ottobre al Campionato del Mondo classe Hansa a Palermo e, la settimana dopo, alla Regata Nazionale 2.4mR in Sardegna all’isola de La Maddalena va in archivio, con brillanti risultati, la stagione agonistica 2021 della Liberi nel Vento.

Una stagione che, condizionata nel periodo primaverile dalla pandemia, ha regalato molte soddisfazioni e ha visto la Liberi nel Vento organizzare in collaborazione con la Federazione Italiana Vela, il Marina di Porto San Giorgio – Marinedì e la Lega Navale Italiana due importanti manifestazioni a carattere anche internazionale ad inizio Luglio: il Campionato Nazionale Hansa 303 Trofeo Marina di Porto San Giorgio e la Regata Nazionale 2.4mR “Trofeo Sandro Ricci – Trofeo Rotary di Fermo Memorial Francesco Raccamadoro”.

Importante anche l’aver organizzato il Campionato 2.4mR Trofeo Sollini Accessori Calzature – Sollini Unip Lda e le uscite di gruppo a carattere ricreativo per gli amici delle varie realtà associative e residenziali del comprensorio del fermano. Attività questa realizzata in collaborazione con l’Ambito Sociale XIX ed il Dott. Alessandro Ranieri che speriamo possa continuare anche nel periodo invernale e ripetersi nel 2022.

Accanto a questa attività molto positiva la partecipazione alla scuola vela per tutti su imbarcazioni delle classi 2.4mR ed Hansa 303.

Ora l’attività continuerà fino a che le condizioni climatiche permetteranno lo svolgersi delle attività associative e già si è al lavoro per la programmazione della stagione 2022.

La Liberi nel Vento ha dato disponibilità ad organizzare ad inizio Luglio in coincidenza con la XIV edizione del “Trofeo Sandro Ricci – Trofeo Rotary Club Fermo – Memorial Francesco Raccamadoro Ramelli” una tappa europea del circuito Eurosaf della classe 2.4mR. Sono in fase di programmazione altre iniziative a carattere sportivo e sociale ed interventi per migliorare la logistica e la fruibilità della base nautica che promuove lo sport della vela per tutti.

Si chiude una stagione sportiva che è stata possibile organizzare grazie alla vicinanza ed il sostegno di privati, aziende ed enti. Di cuore ringraziamo gli Amministratori di: Sollini Accessori Calzature, Sollini Unip Lda, Gruppo Marinedì, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Premiata, Solettificio Biccirè, Sace MarineCork, Triride Italia Srl, Solgas Fermo, Rotary Club di Fermo, Farmacia Luisa Pompei, Porto Turistico Marina di Porto San Giorgio Spa. In collaborazione con Lega Navale di Porto San Giorgio, Centro Servizi per il Volontariato delle Marche, Croce Azzurra e Protezione Civile di Porto San Giorgio.