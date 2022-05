Linea Verde fa tappa a Treia

Il gustoso calcione, il fascino del gioco della palla col bracciale, la stupenda campagna: l’unicità di Treia sarà al centro della puntata di Linea Verde, in programma su Rai1 domenica (29 maggio) alle 12,20. Beppe Convertini e Peppone (Giuseppe Calabrese) attraverseranno le campagne maceratesi a bordo di un affascinante sidecar, iniziando il loro viaggio nel tempo proprio da Treia dove ancora si gioca il pallone al bracciale che ha ispirato una delle più famose liriche di Giacomo Leopardi, cimentandosi in prima persona in una gara e vestendo per la prima volta i panni dei giocatori che, da ormai un mese, hanno ripreso gli allenamenti. Chi vincerà? Non resta che aspettare domenica per scoprirlo.

Naturalmente, dopo le fatiche del gioco non mancheranno le gustose prelibatezze tipiche del territorio come il calcione, prodotto da forno dal caratteristico sapore dolce-salato. Una passeggiata nel cuore del centro storico, tra l’Accademia Georgica e due passi in piazza della Repubblica per poi partire alla volta delle verdeggianti campagne.

