L’ISEE presso il Caf Acli delle Marche per accedere all’Assegno Unico Universale

L’Assegno Unico Universale è la misura economica a sostegno delle famiglie con figli a carico istituita con la Legge Delega 46/2021. L’entrata in vigore è stata fissata a partire dal 1° gennaio 2022, anche se formalmente, per presentare domanda, bisognerà attendere il 1° marzo 2022. È una misura che varrà dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del 21esimo anno di ciascun figlio fiscalmente a carico.

Si chiama “Assegno Unico Universale” appunto perché, a fronte di un’unica e universale prestazione economica erogata in base all’ISEE, va a rimpiazzare altre prestazioni rimaste in vigore fino al 31 dicembre 2021 e adesso non più applicate: premio alla nascita 800 euro, bonus bebè, fondo prestiti ai neo genitori, assegni al nucleo familiare, detrazioni sui figli a carico.

