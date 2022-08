Lite furiosa in Piazza d’Armi, intervento della Polizia

Le Volanti sono intervenute in piazza d’Armi dove era stata segnalata una lite tra più soggetti all’esterno di un appartamento.

Giunti rapidamente sul posto, gli operatori identificavano la richiedente che riferiva che poco prima era stata minacciata da un soggetto che aveva tentato di occupare in modo abusivo un appartamento delle c.d. “ Case popolari”, che lei, malgrado l’anziana età, aveva prontamente allontanato.

I poliziotti intervenivano a tutela della signora, che forniva agli stessi una sommaria descrizione dell’individuo, ma che non veniva rintracciato nelle vicinanze. Gli Agenti riportavano subito la situazione alla calma, tranquillizzando la richiedente e vigilando con ripetuti passaggi in zona, per evitare che il soggetto potesse tornare per tentare nuovamente l’occupazione dell’immobile o comunque infastidire la richiedente. Il Questore di Ancona: “ Le Donne e gli Uomini della Polizia di Stato sono impegnati costantemente nella salvaguardia della sicurezza dei cittadini e continueranno a farlo per garantire condizioni di vivibilità e di civile convivenza, monitorando tutte quelle situazioni possibili fonti di degrado e inciviltà”.