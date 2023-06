Lite tra conviventi per gelosia, l’intervento della polizia

Su segnalazione della Sala Operativa della Questura, uomini della Squadra Volante si portava in via I Maggio ad Ancona, dove veniva segnalata una lite in atto in un appartamento.

Gli agenti si portavano al primo piano della palazzina, accedendo così nell’appartamento segnalato, dove venivano identificati un italiano di 42 anni e una romena di 40 anni.

La donna riferiva di aver avuto una discussione con il fidanzato per futili motivi legati alla gelosia.

La lite era già terminata all’arrivo degli agenti.

L’uomo confermava la versione della compagna, scusandosi per i toni accessi avuti durante il diverbio.

I poliziotti accertavano che non vi fossero stati pregressi episodi di violenza tra le parti, che non presentavano segni riconducibili ad una eventuale violenza e rifiutavano l’intervento dei sanitari.

Anche la casa si presentava in ordine, non presentando elementi riconducibili ad una lite violenta.

Gli agenti, una volta accertata la situazione di calma, rendevano edotte le parti delle loro facoltà di Legge.

La Polizia ricorda che è sempre meglio segnalare eventuali situazioni di pericolo e allertare le forse dell’ordine, per evitare che le situazioni possano degenerare.