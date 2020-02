Livorno-Ascoli 0-3, Picchio corsaro in Toscana

Secco anche il successo dell’Ascoli che riparte bene dopo i 3 k.o. di fila e l’esonero di Zanetti (nel postpartita è stato ufficializzato Roberto Stellone). Con Abascal in panchina i marchigiani vincono 3-0 a Livorno contro una squadra sempre meno convinta di mantenere la categoria. Trotta e Morosini, in apertura dei due tempi, realizzano le reti da tre punti per i bianconeri. In pieno recupero ancora Trotta punisce i toscani che chiudono tra i fischi. Dopo il triplice fischio, il presidente amaranto Spinelli ha esonerato Paolo Tramezzani e richiamato in panchina Roberto Breda.

LIVORNO (4-3-1-2): Plizzari; Morelli, Bogdan, Boben, Porcino; Del Prato, Viviani (68′ Awua), Luci; Rocca (61′ Brignola); Braken (61′ Ferrari), Marras. A disp.: Zima, Ricci, Ruggiero, Marie Sainte, Rizzo, Murilo, Pallecchi. All.: Tramezzani

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Andreoni, Gravillon, Ranieri (92′ Ferigra), Padoin; Cavion, Petrucci, Brlek; Morosini (57′ Beretta); Scamacca (79′ Sernicola), Trotta. A disp.: Marchegiani, Novi, Valentini, De Alcantara, Matos, Covic, Costa Pinto. All.: Abascal

ARBITRO: Ros di Pordenone

RETI: 6′ e 94′ Trotta (A), 46′ Morosini (A).

NOTE: ammoniti Padoin (A), Ranieri (A), Luci (L). Rec. 4′ st.