Lo Chef Elis Marchetti torna alla ribalta nei set televisivi

Elis Marchetti, imprenditore, ristoratore, volto televisivo, attivista per l’ambiente è nato a

Chiaravalle il 31 Agosto 1982, proprietario dei noti ristoranti Osteria della Piazza di Ancona e

del Conero Golf Club di Sirolo. Una grande passione per la cucina e per i prodotti di stagione

tramandata dai nonni laddove Elis ha imparato ad apprezzare e amare i sapori dei piatti tipici

della cucina mediterranea. A completamento del profilo professionale del noto chef sono la

scuola alberghiera ai più alti livelli di specializzazione e il caparbio lavoro svolto nella

ristorazione con molteplici esperienze in ristoranti di prestigio su scala internazionale, che da

una cultura di base sulla cucina lo portarono a fare ricerca e a creare sempre piatti nuovi

legati alla tradizionalità Italiana.

Volto prestigioso di diversi programmi televisivi Nazionali come “La prova del Cuoco” su Rai

1 e conduttore del programma Facile Cucina sulla Piattaforma Sky canale Alice 416.

Amato e molto seguito dai follower nei principali canali Social come Facebook, Instagram,

TikTok e YouTube “Elis Marchetti Chef” dove attualmente porta avanti un importante format

denominato proprio #LEMARCHEDIELIS che sta riscuotendo enorme successo.

Un programma che è nato per raccontare le eccellenze eno-gastronomiche della Regione

Marche, per testimoniare la tanta biodiversità e dar voce ai veri produttori d’eccellenza che

tramandano saperi e sapori. Il format è rivolto ai food heroes, sono loro per lo Chef i veri eroi

che portando avanti tradizioni culinarie e mestieri, quelli veri, quelli dove fanno risaltare la

nostra Italianità, quella che ci contraddistingue e fa parlare di noi in tutto il mondo.

La centralità del format d’informazione è concisa, essenziale e soprattutto innovativa.

Fatti, dati, ricerche, curiosità, idee che hanno come filo conduttore la sostenibilità ambientale

e sociale.

Il motto dello chef: Essere “sostenibili” non è solo una scelta ambientale. È una scelta di vita.

Infatti è impegnato anche a garantire una vita migliore per il mondo da tanti anni: al centro

del cambiamento e dell’informazione per un’alimentazione sostenibile, attivo in molte

campagne per l’ambiente. Perché la sostenibilità è una scelta quotidiana, fatta di piccoli

gesti. Una scelta che c’entra con quello che mangiamo, che prodotti scegliamo, quanta

acqua consumiamo, come ci muoviamo. Scegliere di mangiare alimenti prodotti in Italia,

coltivati vicino casa, sani ed ecosostenibili aiuta ad avere un futuro migliore, così come non

usare e buttare plastica e far in modo di ridurre al minimo le emissioni in atmosfera.

Nel prossimo mese di Marzo Elis Marchetti torna sui grandi schermi, questa volta però lo

chef si lancia in una nuova sfida: Fuori i Secondi, format nuovo ( produzione originale di

Alma TV), canale 65.

Questo nuovo show culinario avrà come protagonisti tanti cuochi, uno per ogni regione,

provenienti da tutta Italia.

Marchetti rappresenterà la sua amata regione Marche.

Nelle settimane scorse ha avuto modo di mostrarsi ai suoi follower molto impegnato in un

progetto top secret del quale non vede l’ora di poterlo così presentare in ogni minimo

dettaglio, ma che, almeno per il momento, deve rimanere assolutamente top secret.

Il focus della gara non sarà solo sul cibo ma anche sul mondo del vino e dei territori Italiani.

Non ci resta che aspettare Marzo per assistere alle appassionanti sfide di Elis Marchetti

CHEF

