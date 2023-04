Torna l’evento di TeamSystem dedicato ai professionisti

L’Italia delle aziende e dei professionisti ha di fronte sfide e opportunità nuove, tra riforma fiscale, PNRR e sostenibilità. Alcuni trend economici, tecnologici e sociali sono già in atto; altri sono destinati a influenzare gli sviluppi futuri della business community.

Per riflettere sulle opportunità e sui possibili scenari che queste sfide portano alle libere professioni, TeamSystem – leader italiano nel mercato delle soluzioni e dei servizi per la digitalizzazione di imprese e professionisti –, in collaborazione con The European House – Ambrosetti ed Euroconference, presenta per il secondo anno consecutivo “Lo Scenario delle Professioni: oggi e domani”.

L’evento, rivolto ai professionisti economici e ai giuristi d’impresa, avrà luogo martedì 9 maggio 2023, dalle ore 9.30 alle 18, a Cernobbio (Como) presso Villa Erba, accessibile esclusivamente su invito. Tuttavia, sarà possibile seguire l’incontro anche da remoto iscrivendosi al seguente link: https://eventi.ambrosetti.eu/scenarioprofessioni2023/iscrizione-evento-digital/.

Nel corso della giornata, verranno presi in esame diversi temi legati ai professionisti, dai megatrend del futuro alla centralità della sostenibilità all’interno dei processi evolutivi del mondo del lavoro, con un’attenzione particolare sempre all’impatto che questi cambiamenti possono avere sulle libere professioni.

Durante l’incontro interverranno diverse figure istituzionali di rilievo, business leader ed accademici quali:

Ferruccio De Bortoli, moderatore (Presidente Longanesi, Editorialista Corriere della Sera)

Anna Ascani (Vice Presidente, Camera dei Deputati)

Maurizio Leo (Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze)

Luigi Marattin (Commissione Bilancio, Camera dei Deputati)

Luca Gastaldi (Direttore dell’Osservatorio Agenda Digitale, Membro della Segreteria tecnica per l’attuazione del PNRR presso la Presidenza del Consiglio)

Federico Leproux (Ceo Gruppo TeamSystem)

Giuseppe Busacca (General Manager BU Professional Solutions, TeamSystem)

Andrea Montanino (Chief Economist and Director Strategie settoriali e Impatto, Cassa Depositi e Prestiti)

Cristina Pozzi (Co-Founder e CEO Edulia – Dal Sapere Treccani)

Paolo Taticchi (Professor of Strategy and Sustainability e School Deputy Director, UCL School of Management)

Riccardo Viale (Professore di Scienze Comportamentali ed Economia Cognitiva, Università Bicocca)

Verrà inoltre presentato il “Libro verde delle libere professioni”, un documento realizzato da un pool di professionisti e stakeholder al fine evidenziare i principali trend evolutivi e le priorità delle professioni nel prossimo futuro, e di favorire un dialogo con le istituzioni.

L’evento si chiuderà con la premiazione dei “Best in Class”, le 100 eccellenze italiane tra commercialisti e consulenti del lavoro, selezionate nell’ambito dell’iniziativa promossa da TeamSystem ed Euroconference in collaborazione con Forbes Italia.