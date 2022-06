Lo scrittore fermano Valentino Eugeni vince il Giallo Mondadori

Col suo racconto “La llorona”, ambientato a Pavia, lo scrittore fermano Valentino Eugeni si è aggiudicato il primo posto alla 49° edizione del premio Gran Giallo città di Cattolica. Il suo racconto, che verrà ora pubblicato nella collana Il Giallo Mondadori, è stato ritenuto il migliore all’unanimità dalla giuria di esperti del calibro di Carlo Lucarelli, Massimo Carlotto, Valerio Massimo Manfredi. La premiazione si è svolta lo scorso sabato 18 giugno sul palco del festival del giallo Mystfest.

“Quest’anno mi sono trovato a vivere una fantastica avventura colombiana – racconta Valentino Eugeni in merito alla genesi del racconto – venti giorni di sudore, gioia, fatica e amore che mi hanno arricchito di esperienze indimenticabili e di due figlie dai capelli afro. Aggiungendo i fucili a pompa agli angoli delle strade, da questo mix è nato il personaggio del commissario italo-colombiano Nicholas Fenzi Cortéz.”

Un buon personaggio è fatto di molti contrasti, e Cortéz non fa eccezione. Il suo autore lo descrive come “umano, spaventato, coraggioso, spavaldo, scaltro e sentimentale, in lui chiunque può identificarsi, appassionandosi al dilemma che vive e al grande rischio che sta correndo.”

L’intera giuria, composta da grandi giallisti italiani e dall’autore e direttore di collana Franco Forte, non ha avuto dubbi nel riconoscere “La llorona” come il miglior racconto in gara e nell’assegnargli con voto unanime la vittoria, con le seguenti motivazioni: “La scrittura è una fucina di idee, di iperboli stilistiche e strutturali, di emozioni che scorrono sulla pelle, piangono dagli occhi ed evaporano nell’anima, accompagnando il lettore lungo sentieri sconosciuti che aprono la mente a orizzonti inattesi. Quando questi ingredienti scavano una tana nel terreno carico di suggestioni del giallo e del noir, lo scrittore ha fatto il suo dovere. E i lettori ringraziano”.

Classe 1975, Valentino Eugeni è un appassionato di misteri e ama scrivere di personaggi scomodi per esplorare l’animo umano. Ha all’attivo diversi romanzi e racconti

