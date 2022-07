Losacco (PD) Archiviato approccio strumentale e divisivo su arretramento della Ferrovia Adriatica

Finalmente sull’arretramento della Ferrovia Adriatica, il presidente Acquaroli é stato spinto su una posizione di buon senso che il PD ha sostenuto fin dal primo momento. Si archivia, speriamo per sempre, l’approccio strumentale e divisivo di chi accusò il sindaco Ricci di pensare solo agli interessi di Pesaro. Come se ottenere uno stanziamento di 1,2 miliardi di euro fosse una colpa e non un merito legato alla capacità dell’amministrazione di mettere in campo un progetto di grande importanza strategica. Adesso Acquaroli istruisca l’iter per progettare il superamento di altri nodi per favorire un ulteriore potenziamento e velocizzazione della ferrovia adriatica. Come ha annunciato il Ministro Giovannini alcuni progetti potranno essere finanziati già con la prossima legge di bilancio. Basta sterili polemiche e perdite di tempo, serve progettazione e collaborazione con il Governo.

Commissario Regionale del PD Marche, Alberto Losacco.