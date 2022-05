Lotto, 10eLotto, MillionDAY: tra User Experience e gioco consapevole

Se una volta era necessario, per giocare una semplice schedina, recarsi di persona presso gli esercenti autorizzati, oggi, con la Digital Revolution non è più così. Si parla, non a caso, di intrattenimento digitale, il quale ha visto una crescita in seguito all’avvento della pandemia e all’emergenza Covid-19.

Non tutti i portali sono effettivamente sicuri e può capitare che, senza saperlo, ci si trovi in situazioni spiacevoli. Esistono, comunque, giochi online come il Gioco del Lotto, il 10eLotto e MillionDAY, che non solo presentano una User Experience intuitiva ma che sono pensati nell’ottica di un gioco consapevole.

Anche le loro versioni online, infatti, si caratterizzano per essere state approvate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), l’Ente deputato alla regolamentazione e alla vigilanza delle lotterie, nonché una delle tre Agenzie facenti parte fino a non molto tempo fa del Ministero delle Finanze.

In questo articolo vi raccontiamo qualcosa di più su Lotto, 10eLotto e MillionDAY, tra i giochi online più popolari in Italia.

Come giocare online: la novità del bonus di benvenuto

Per giocare online a Lotto, 10eLotto e MillionDAY online la prima cosa da fare è aprire un conto di gioco. Si tratta di un’operazione che può essere realizzata dai siti dei rivenditori autorizzati, accedendo all’area riservata oppure scaricando l’App My Lotteries, ufficiale per tutti e tre i giochi. Indispensabile aver compiuto la maggiore età, un requisito che è regolarmente verificato al momento dell’iscrizione essendo richiesti gli estremi del documento d’identità.

La registrazione non necessita di molto tempo e richiede pochi semplici clic. Una volta effettuata si ha, alla fine della procedura, una piacevole sorpresa: un bonus di benvenuto ad avvenuta registrazione per una cifra complessiva pari a 10€, acquisibile solo in questa fase e in seguito a una prima ricarica di almeno 10€. Se non viene effettuata la ricarica non si ha diritto a ricevere l’accredito automatico del bonus di benvenuto.

Il bonus di benvenuto rappresenta un valore aggiunto con cui l’utente si ritrova premiato per la preferenza accordata ai giochi Lotto, 10eLotto e MillionDAY. Permette di poter sperimentare meglio le novità online che presentano i tre giochi, ognuno con proprie modalità specifiche e in costante evoluzione, come dimostra, per fare un esempio, la recente introduzione dell’opzione EXTRA MillionDAY.

Un gioco più consapevole

Per chi desidera giocare divertendosi nel senso più puro del termine, ovvero secondo il giusto bilanciamento di divertimento e sicurezza, risulta fondamentale evitare i siti inibiti da ADM. Un modo che permette di realizzare una tutela in più rispetto alla possibilità di incorrere in truffe.

Una delle innovazioni più interessanti di MillionDAY, 10eLotto e del Gioco del Lotto è indubbiamente la realizzazione dell’App My Lotteries, la quale permette di avere sempre a disposizione le regole del gioco, in totale trasparenza, oltre che di poter usufruire di molteplici opzioni.

La trasparenza è, del resto, uno degli elementi chiave che trova conferma all’interno dei tre giochi, fin dall’inizio della loro attivazione nel mondo digitale. È, infatti, possibile avere a disposizione regole, note sulle possibili vincite, modalità di riscossione e tutte le informazioni che possono registrare interesse. Il tutto nel pieno adempimento secondo quanto disposto dall’autorità governativa.