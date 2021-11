Lube, prevendita biglietti per la gara di esordio nella Pool C di Champions League con Novosibirsk

A.S. Volley Lube informa che alle 17 di oggi si aprirà la prevendita biglietti per l’esordio nella CEV Champions League 2022 della Cucine Lube Civitanova in programma mercoledì 1 dicembre (ore 20) all’Eurosuole Forum contro i siberiani del Lokomotiv Novosibirsk, match valevole per la prima giornata della Pool C. L’atmosfera magica del torneo più prestigioso e affascinante del Vecchio Continente torna ad ammaliare la casa dei campioni d’Italia. Con l’aiuto dei supporter i giganti biancorossi avranno una marcia in più tra le mura amiche!

Sono validi gli abbonamenti.

PREVENDITA VIVATICKET ONLINE E NEI PUNTI VENDITA

Via libera all’acquisto in prevendita dei biglietti per il match della Cucine Lube. Due le modalità: acquisto online, collegandosi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandosi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Chi acquista il biglietto online può anche stamparlo e recarsi direttamente ai varchi di ingresso senza passare dal botteghino.

VENDITA BIGLIETTI E ORARI ALL’EUROSUOLE FORUM DI CIVITANOVA

Biglietti in vendita anche all’Eurosuole Forum dal lunedì al venerdì con orario 17-19.30. Chiusura botteghino sabato e domenica. Per info telefonare allo 0733-1999422 negli orari suddetti.

Green Pass e mascherine.

L’accesso all’impianto sarà consentito solo ai possessori di Green Pass dotati di mascherina (da indossare per tutto l’evento). All’ingresso del palas sarà verificata la regolarità dei certificati.

PREZZI BIGLIETTI PER CIVITANOVA – NOVOSIBIRSK

PREMIUM (settore B): 50 Euro Intero, 40 Euro Ridotto*

GOLD (settori A-C): Biglietto numerato: 40 Euro Intero, 32 Euro Ridotto*

TRIBUNA (settori G-H-I): 30 Euro Intero, 24 Euro Ridotto*

GRADINATA: 20 Euro Intero, 15 Euro Ridotto*

*Ridotto Under 18 e Over 65 (in tutti i settori)