Lunedì 12 dicembre, ad Ancona, la “Giornata della trasparenza” della Regione Marche

Un’occasione d’incontro con i cittadini, fruitori dell’attività amministrativa pubblica e non un semplice adempimento formale. È la “Giornata della trasparenza” che la Regione Marche promuove, ad Ancona, lunedì 12 dicembre, all’Auditorium Buon Pastore dell’Erdis (Via Oddo di Biagio, 22). Una giornata intensa di lavori, dedicata alla promozione e alla sensibilizzazione sulla correttezza dell’organizzazione e dei procedimenti amministrativi. Gli interlocutori sono le associazioni di consumatori, gli utenti e i cittadini. Un’occasione di incontro per rendicontare i risultati raggiunti e comunicare i servizi offerti, insieme alla chiarezza delle informazioni disponibili. Prevista dal decreto legislativo 33/2013 che ha riordinato il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione, la giornata torna in presenza, dopo le restrizioni imposte dalla pandemia. È articolata in due sessioni: mattina (9.30-12.30) e pomeriggio (14.00-17.00), con la partecipazione delle diverse strutture amministrative della Regione Marche, insieme all’assessore regionale Goffredo Brandoni (sessione mattutina) e al vicepresidente della Regione Filippo Saltamartini (seduta pomeridiana). La sede dove l’evento viene organizzato (residenza universitaria) vuole essere uno stimolo al coinvolgimento delle nuove generazioni per diffondere la cultura della buona amministrazione e della partecipazione civica, dal momento che la trasparenza è un’efficace misura di prevenzione della corruzione, permettendo al cittadino di conoscere e partecipare. Diretta streaming su: https://www.regione.marche.it/In-Primo-Piano/Diretta-Streaming

