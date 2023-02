Lutto nel mondo paralimpico: il CIP Marche si stringe attorno alla Famiglia Silvestrone

Il Comitato Paralimpico delle Marche ha appreso con sgomento la tragica notizia della prematura scomparsa dell’atleta paralimpico Andrea Silvestrone, 50enne avvocato di Montesilvano (Pe). Affetto da sclerosi multipla, abile tennista e encomiabile esempio per l’inclusione, Andrea ha tragicamente perso la vita nella giornata di oggi a causa di un incidente stradale in autostrada a Grottammare (Ap). Con lui si sono spente anche le vite di due dei suoi tre figli di 8 e 14 anni.

“A nome del CIP Marche mi sento di fare le più sentite condoglianze alla famiglia Silvestrone per la perdita di un grande atleta, un uomo davvero straordinario che ha saputo essere d’esempio per tantissime persone, e di due dei suoi tre figli, – commenta Luca Savoiardi – una notizia che nessuno di noi avrebbe mai voluto apprendere. Tutto il Comitato Paralimpico marchigiano si stringe attorno alla moglie e al terzo figlio”. Quest’ultimo è stato soccorso e trasportato in ospedale con eliambulanza.