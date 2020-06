Lutto per la scomparsa del ds del ciclismo Franco Bellucci

Ciclismo marchigiano in lutto per la scomparsa di Franco Bellucci.

Nella giornata di mercoledì 17 giugno, è venuto a mancare Franco Bellucci dirigente sportivo di Lippiano, storico organizzatore del Trofeo Tosco-Umbro e molto noto anche nelle Marche per la grande passione per le due ruote.

Negli ultimi anni Franco Bellucci si era fatto carico, insieme alla figlia Silvia, di portare avanti dopo la scomparsa di Paolo Piazzini il Cappello d’Oro e con l’aiuto di Demetrio Iommi ha dato vita al “Trofeo il Cappello d’Oro”, che rimane il challenge di riferimento per le squadre dilettantistiche under 23 ed élite di livello nazionale.

Il Consiglio Regionale FCI Marche, nella persona del presidente Lino Secchi, esprime le più sentite condoglianze alla famiglia ricordando il costante, continuo ed ammirevole impegno di Franco per il ciclismo e la sua immancabile presenza in tutte le gare élite ed under 23 delle Marche.