“Maggio in cammino nella Valmusone”: il 26 maggio appuntamento a Loreto

LORETO – Giovedì 26 maggio, alle ore 21.15 con partenza da Piazza della Madonna, nuovo appuntamento con la socializzazione, la promozione della salute e la lotta alla sedentarietà.

E’ infatti in programma il terzo appuntamento con l’iniziativa “Maggio in cammino nella Valmusone”, una serie di camminate aperte a cittadini di ogni età finalizzate a incrementare le occasioni di attività fisica per la popolazione.

“Maggio in cammino nella Valmusone” è una iniziativa organizzata da Unione Sportiva Acli Ancona e Marche Aps, Circolo Acli Villa Musone, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Loreto, nell’ambito del progetto “Facciamo rete – Terzo settore Marche per l’emergenza Covid19, finanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali”.

Per partecipare all’iniziativa occorre preiscriversi al numero 3313210592, numero al quale ci si può rivolgere anche per ulteriori informazioni.

Si consiglia: abbigliamento e calzature comode e di portare una bottiglia d’acqua.