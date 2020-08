Maltempo, 35 interventi in provincia di Ancona

Forte ondata di maltempo che ha colpito la nostra regione nelle ultime ore con alcuni disagi.

In tutto sono stati circa 35 gli interventi dei vigili del fuoco ad Ancona, in particolare nella zona dello Jesino, dalla tarda serata di ieri a causa dell’ondata di maltempo che si è concretizzata in un nubifragio, grandine e vento forte.

Nella notte i pompieri sono intervenuti per sgombrare strade da alberi e rami caduti, per tettoie divelte dal vento e insegne pericolanti. Si è allagato un sottopasso stradale in via Pieralisi ed è caduta l’insegna di una stazione di servizio lungo la Ss76; vari i tratti stradali ‘invasi’ dall’acqua e in certi punti si è riversato un po’ di fango in strada, senza comunque che vi siano stati particolari problemi per la viabilità