Maltempo, confermata domenica allerta gialla nelle Marche

Il maltempo continua a flagellare la nostra regione che rimane sotto un allerta meteo.

La Protezione Civile regionale ha prolungato per tutta la giornata di domani, 22 gennaio, fino alle 24 la validità dell’allerta gialla per criticità idraulica, idrogeologica e avviso di condizioni meteo avverse per vento, mare e neve.

E’ allerta gialla per rischio valanghe sui Sibillini e Monti della Laga nella parte marchigiana.

Temperature in picchiata, vento forte e precipitazioni, anche nevose, hanno fatto emettere un’allerta meteo gialla per la giornata di domani, domenica 22 gennaio. L’allerta, oltre che le Marche, riguarda altre otto regioni che sono Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria e su settori di Emilia Romagna, Umbria, Campania e Puglia.