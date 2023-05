Sono previste forti piogge. La Protezione Civile attenzione torrenti e fiumi anche in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia

Italia verrà colpita da un’ondata di maltempo al centro sud dell’Italia con forti piogge. Oggi è, infatti, allerta rossa in Sicilia e arancione in Emilia Romagna.

Gialla in altre sei regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia.

La Protezione Civile evidenzia le pericolosità della perturbazione. Sotto osservazione particolare fiumi e torrenti e terreni a rischio frana.

Sull’Emilia-Romagna il maltempo nei giorni scorsi ha arrecato danni stimati in un miliardo di euro, in particolare in Romagna e nel Bolognese.

Ora questa nuova perturbazione che potrebbe ingrossare fiumi e torrenti i cui argini sono stati già messi a dura prova. Ma anche i crinali, in particolare quelli della Romagna sono da giorni sotto osservazione.