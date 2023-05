Maltempo, la Provincia di Macerata chiede stato d’emergenza

In merito all’ondata di maltempo degli ultimi due giorni e dei conseguenti danni sul territorio, la Provincia di Macerata ha richiesto alla Regione Marche di farsi portavoce con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per ottenere la dichiarazione dello stato di emergenza.

“L’intensità e l’eccezionalità delle precipitazioni di questi giorni – spiega il presidente della Provincia Sandro Parcaroli e sindaco di Macerata – hanno causato gravi e diffusi danni alla rete stradale provinciale.

I tecnici della Provincia, che ringrazio per l’intenso lavoro, si sono attivati immediatamente per attenuare i disagi e scongiurare ulteriori situazioni di criticità, ma tutto questo potrebbe non bastare visto che il maltempo sembra perdurare”.

Sul territorio di Macerata ci sono diverse frane e smottamenti attivi. In particolare sulla Sp 61 Loro-Macina. La Sp 22 Castelraimondo-Camerino è stata invasa dal fango; problemi anche sulla Sp 103 Rambona-San Giuseppe e sulla Sp 111 San Faustino.

Sulla Sp 23 Cervidone a Cingoli si è verificata una spaccatura della sede stradale.

A Montecassiano viene segnalato che il livello del fiume Potenza è sulla linea rossa e viene mantenuto sotto controllo.

L’invito, quindi è quello della massima prudenza soprattutto per abita nelle zone vicine al fiume e a non stare al piano terra finché non rientrerà il pericolo d’esondazione.