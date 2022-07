Maltempo nelle Marche, più di 50 interventi dei VVF ad Ancona

L’ondata di maltempo che ha interessato giovedì la nostra regione ha causato disagi e danni senza ferimento di persone.

Sono 35 le persone, tra dipendenti del Comune di jesi (Ancona) e di JesiServizi, oltre agli agenti della Polizia Locale, ai volontari della protezione civile e agli operai della ditta che ha in appalto la manutenzione del verde cittadino, ancora al lavoro nella città marchigiana per far fronte ai danni provocati dalla violenza del maltempo della scorsa sera.

Gli interventi proseguiranno nei prossimi giorni.

Una situazione che ha interessato anche altre zone dell’hinterland di Ancona : anche oggi circa 50 interventi per rimuovere alberi e rami pericolanti causa maltempo che ha colpito la Provincia ieri sera. Gli interventi dei vigili del fuoco si sono concentrati a Jesi, Arcevia, Ostra e Senigallia. Nessuna persona è rimasta ferita.