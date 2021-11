MANOVRA 2022 – Confartigianato: ‘Positivo l’accordo sul pacchetto fiscale’

Confartigianato esprime un giudizio positivo sull’accordo fra Governo e partiti di maggioranza sull’utilizzo degli 8 miliardi previsti dal disegno di legge di Bilancio 2022 a riduzione della pressione fiscale.

“La scelta che si profila – sottolinea il Presidente di Confartigianato Marche Giuseppe Mazzarella – ha il pregio di concentrare le risorse su pochi selezionati interventi e prevedendo l’abrogazione dell’IRAP per tutte le persone fisiche, oltre a comportare un risparmio per ditte individuali di oltre 900 milioni di euro, semplifica la vita ad oltre 1,6 milioni di contribuenti eliminando l’obbligo di presentazione della dichiarazione”.

“Apprezziamo – aggiunge il Segretario regionale di Confartigianato Marche Giorgio Cippitelli – anche la scelta di un intervento sistematico sulle aliquote IRPEF a beneficio di tutti i contribuenti. Auspichiamo che nell’ambito della discussione la no tax area per gli autonomi venga adeguata nell’importo in modo da ridurre la differenziazione di aliquote effettive IRPEF oggi esistente fra le diverse forme di reddito da lavoro”