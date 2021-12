Manovra, Accoto (M5S): “Anche Carnevale Fano tra i beneficiari del milione di Euro”

Roma – “Il Carnevale storico di Fano, tra i più antichi del Paese datato 1347, è uno degli eventi che beneficeranno dell’approvazione di un emendamento alla Legge di Bilancio per supportare la loro organizzazione con un ulteriore milione di euro, rispetto ai 3 milioni già stanziati per il triennio 2020-2022”. E’ quanto afferma la Sen. Rossella Accoto, Sottosegretaria al Lavoro e alle Politiche Sociali.

“I carnevali storici italiani creano occupazione e un indotto economico rilevante per intere categorie che stanno patendo in maniera forte l’emergenza pandemica e vanno tutelate e valorizzate. Come Movimento 5 Stelle abbiamo da sempre supportato gli eventi culturali legati alla tradizione dei nostri territori e continuiamo a farlo anche in previsione del prossimo anno proprio attraverso l’incremento del Fondo Unico per lo Spettacolo. Porre attenzione a questi eventi è porre attenzione alla storia del nostro Paese infatti già pochi mesi fa eravamo intervenuti all’interno del Decreto Capienze per introdurre l’esonero dei biglietti nominativi per gli organizzatori dei Carnevali italiani. Ora la speranza è che quest’anno si possa tornare a festeggiare in sicurezza il carnevale nelle vie e nelle piazze di tutta Italia” ha concluso Accoto.