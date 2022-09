Manuel Agnelli in concerto a Senigallia a dicembre

MANUEL AGNELLI sarà in concerto al Mamamia di Senigallia il 17 dicembre 2022 nell’ambito del tour nei club per supportare la pubblicazione del suo primo album da solista AMA IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO. Inizio concerto: ore 22.30.

Biglietti già in vendita dal 29 settembre on line sui circuiti TicketOne (www.ticketone.it) e nelle prevendite abituali autorizzate TicketOne (https://www.ticketone.it/help/outlets/).

Prezzo:

in prevendita 28.75 €

in cassa 30.00 €

Il concerto di Senigallia è organizzato da Alhena Entertainment.

Sarà pubblicato venerdì 30 settembre AMA IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO, il primo album da solista di Manuel Agnelli, annunciato nelle scorse settimane e preceduto dai singoli “Proci”, “Signorina mani avanti”, “Pam Pum Pam” e dal pluripremiato “La profondità degli abissi” (dalla colonna sonora del film Diabolik, ha vinto un David di Donatello e un Nastro D’Argento, entrambi per la miglior canzone originale).

Il disco è uno dei progetti più attesi dell’autunno ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali ed è acquistabile nei formati esclusivi: CD autografato, LP autografato, LP colorato.

In contemporanea alla pubblicazione dell’album, sarà disponibile per la rotazione radiofonica “Milano con la peste” il nuovo singolo estratto dall’album.