Marasma di Monica Miniucchi fa il tutto esaurito al Teatro Maddalena

Dopo la conclusione del Festival, il Teatro Maddalena di Pesaro torna ad aprire le sue porte alla danza contemporanea con uno spettacolo prodotto da Hangartfest e firmato dalla coreografa Monica Miniucchi, Marasma che debutterà venerdì 26 novembre con repliche previste per sabato 27, domenica 28 novembre e venerdì 3 dicembre. I quattro appuntamenti sono già tutti sold out, ma, proprio per questo motivo, si sta valutando di proporre prossimamente altre date per consentire a tutti coloro che non hanno appreso la notizia in tempo di assistere allo spettacolo.

La performance, con le musiche originali di Davide Riboli e le riprese video di Fabrizio Colonesi, esprime già dal titolo lo stato di incertezza e confusione, ma anche di disordine e decadenza che caratterizza il nostro vivere, una condizione reversibile, ma non senza difficoltà.

In un dualismo tra conflittualità e connessione è ancora possibile trovare un linguaggio comune, seguendo la voce pura dell’innocenza, sempre in grado, se udita, di guidarci all’equilibrio, alla quiete e ad un ascolto più profondo, armonioso e attento dell’altro.

MARASMA è realizzato con il Laboratorio di Ricerca Corporea LaRCo fondato da Monica Miniucchi, un gruppo aperto e in continua evoluzione che svolge ricerca su temi sociali di attualità e composto, in maggioranza, da persone che non hanno una specifica formazione nell’ambito della danza, ma sono desiderose di sperimentare l’espressione e l’improvvisazione corporea.

Lo spettacolo, che è dedicato con affetto e riconoscenza a Marco Facondini, è interpretato da: Fabio Astolfi, Carlotta Cecchini, Elisa Dardanelli, Paola Ferri, Emanuele Guadagno, Daniele Javarone, Vincenza Lorenzi, Tommaso Marcaccio, Giulia Marcucci, Claudio Pierpaoli, Laura Tombari, con la partecipazione straordinaria di Luca Della Fornace.

Gli eventi si svolgono nel rispetto delle procedure sanitarie e di sicurezza, a tutela della salute dei lavoratori, degli artisti e degli spettatori.

Per maggiori informazioni consultare il sito: www.hangartfest.it