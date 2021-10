Marche Femminile Plurale, via al progetto a Grottaccia di Cingoli

Inizia giovedì 14 ottobre il calendario del progetto “Marche Femminile Plurale” del bando regionale “dalla Vigna alla Tavola”. Appuntamento a Villa del Cerro, a Grottaccia di Cingoli, alle ore 20.00.

Durante la serata verrà valorizzata l’enogastronomia marchigiana grazie allo chef Marco Rossi e ai vini che accompagneranno la cena degustazione.

Come da bando, protagonisti della tavola saranno anche i vini e per l’occasione saranno servite le etichette delle cantine Cocci Grifoni (cantina associata a Le Donne del Vino delle Marche), La Calcinara e Roberto Capecci.

Info e prenotazioni chiamando il numero 0733-602118. Per approfondire il progetto, che ha come capofila Eclissi Eventi, il sito internet è

www.marchefemminileplurale.it

Villa del Cerro, ampia struttura circondata dal verde, è specializzata nella preparazione di piatti di carne e pesce, realizzati con materie prime e prodotti di prima scelta, ha come motivazione quella di dare un servizio di qualità e calorosa ospitalità ai propri clienti. Il locale, inoltre, dispone di tre sale, ciascuna adatta per varie esigenze, dalle cene a lume di candela a piccole conferenze, sino alle grandi feste e cerimonie.

Villa del Cerro è opera di Marco Rossi, chef e sommelier con alle spalle trent’anni di esperienza, maturata in Italia e all’estero. La sua conoscenza e passione trasmessa anche a tutto il suo competente e qualificato staff, fan sì che i piatti siano il frutto sia di tradizione che di sperimentazione contemporanea, protendendo al futuro ed osservando contemporaneamente il passato.