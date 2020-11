Marche in area arancione: le misure e le restrizioni | Guida

Le Marche entrano in zona arancione. Lo ha comunicato poco fa, il ministro per la Salute Roberto Speranza al presidente Francesco Acquaroli della Regione Marche.

Ecco cosa comporta l’area arancione.

Area arancione

Ristoranti e bar restano chiusi per tutta la giornata, mentre i negozi restano aperti. Didattica a distanza (Dad) solo per le superiori.

E’ permessa la circolazione all’interno di un Comune, ma è vietato abbandonare il proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione. E’ vietato entrare o uscire dalla Regione.

La guida da scaricare (in formato pdf) per le regioni poste in area arancione scaricare da QUI

Torna l’autocertificazione ecco dove scaricarla