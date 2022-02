Marche in Zona Arancione, continuano le polemiche di una misura superata

La Zona Arancione una misura per molti anacronistica che crea polemica nel mondo istituzionale della Regione Marche.

Le Marche entrano in zona arancione tra le polemiche, anche se per i vaccinati con tre dosi non cambia nulla e le restrizioni riguardano solo chi non ha neppure una dose e, più limitatamente, chi ha il Green pass base.

Il passaggio di fascia era in realtà atteso da giorni, dopo il superamento della soglia del 30% di occupazione dei posti letto nell’area medica.

Ma, mentre l’incidenza dei contagi è in diminuzione, è stato l’occasione per il presidente della Regione Francesco Aquaroli per ribadire a più riprese nel giro di pochi giorni che si tratta di un sistema “superato” e non più adeguato alla fase pandemica attuale, che rischia soprattutto di danneggiare ulteriormente le attività economiche: “la gente è stanca e sfiduciata” ha ripetuto, sottolineando che la situazione negli ospedali è sotto controllo